Бегу вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Румынская теннисистка Ирина Бегу пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея). Бегу, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, обыграла Агнешку Радваньску из Польши в двух сетах. Счёт – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 57 минут. 60-я ракетка мира Радваньска допустила 3 двойные ошибки и 4 раза взяла подачу соперницы. Бегу 1 раз подала навылет, сделала 6 брейков и допустила 7 двойных ошибок. Эта встреча стала третьей для соперниц. После победы Бегу вышла вперёд (2-1).

Соперницей румынской теннисистки по четвертьфиналу станет греческая теннисистка Мария Саккари. Ранее Саккари обыграла россиянку Маргариту Гаспарян (6:2, 6:2).

Призовой фонд турнира в Сеуле составляет $ 250 тыс. Соревнования проходят на «харде».