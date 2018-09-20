Чеккинато победил Лацко и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Итальянский теннисист Марко Чеккинато стал четвертьфиналистом турнира в Санкт-Петербурге. 22-я ракетка мира Чеккинато нанёс в двух сетах поражение словаку Лукашу Лацко, занимающему 77-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час и 35 минут. Чеккинато сделал 11 эйсов, выиграл 3 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник также дважды ошибался на подаче и 11 раз подал навылет. Лацко сделал 2 брейка.

Соперником Чеккинато по четвертьфиналу турнира в Санкт-Петербурге станет победитель матча Михаил Южный (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этого матча.

Призовой фонд турнира превышает $1 млн.