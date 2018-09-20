Джумхур: провёл один из лучших матчей за последние месяцы

Действующий чемпион турнира в Санкт-Петербурге босниец Дамир Джумхур прокомментировал победу над аргентинцем Гидо Пельей во втором круге (6:4, 6:4). Также Джумхур поделился ожиданиями от четвертьфинала, в котором он встретится со Стэном Вавринкой.

«Это был один из лучших моих матчей за последние несколько месяцев, потому что были маленькие проблемы со здоровьем. Сейчас уже чувствую себя отлично и постепенно набираю уверенность по ходу турнира.

Я уже играл со Стэном, в прошлом году в Дубае, и победил его, так что у меня с ним положительный баланс встреч. Посмотрим, какой я покажу завтра теннис. Надеюсь, его хватит для победы», — передаёт слова Джамхура корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.