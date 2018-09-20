Медведев: восстановление РУСАДА не повлияет на теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в течение четырёх дней перед стартом турнира в Санкт-Петербурге у него трижды брали пробы на допинг. Также Медведев признался, что восстановление членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) никак не скажется на теннисистах.

«Сказывалось ли повышенное внимание допинг-офицеров? Бывало, что не приходят месяц, а потом по два раза. Но никогда такого не было, чтобы приходили три раза за четыре дня. Это какой-то нонсенс. Думаю, не только у меня это впервые. Не знаю, с чем это было связано. Смешно, потому что два раза один и тот же допинг-офицер пришёл ко мне в отель. И это было ночью после того, как я сдавал допинг после матча Кубка Дэвиса в Москве. Надеюсь, что теперь они меня оставят в покое.

Теоретически они имеют право проверять хоть каждый день в течение года. Но, конечно, меня это удивило.

Как повлияет восстановление РУСАДА? На мне никак не сказывалось отсутствие РУСАДА, потому что я живу во Франции. Там ко мне могут прийти в Монако, туда приезжают французы. Индивидуальный спорт не связан с РУСАДА. На теннисистов восстановление РУСАДА не повлияет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Медведев обыграл Кукушкина и вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open