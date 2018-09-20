Южный потерпел поражение во втором круге турнира в Петербурге и завершил карьеру

Российский теннисист Михаил Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. 36-летний Южный после этого поражения завершил профессиональную карьеру.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. 110-я ракетка мира Южный выполнил 4 эйса, взял 2 брейк-пойнта из 12 и допустил 4 двойные ошибки. Баутиста-Агут 3 раза подавал навылет, сделал 2 брейка и допустил 1 двойную ошибку.

За свою карьеру Южный одержал 499 побед в рамках турниров ATP.

Соперником Баутисты-Агута в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге станет итальянец Марко Чеккинато, который ранее нанёс поражение словаку Лукашу Лацко.

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1 млн.