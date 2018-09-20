На турнире в Санкт-Петербурге состоялись проводы Южного

Российский теннисист Михаил Южный завершил карьеру. Последним в карьере 36-летнего игрока стал матч второго круга на турнире в Санкт-Петербурге, в котором Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

После окончания матча состоялась небольшая церемония проводов Южного. На трибуне был растянут большой баннер с надписью «Спасибо, Михаил Южный».

За свою карьеру Южный одержал 499 побед в рамках турниров ATP. После того как Южный победил в первом круге боснийца Мирзу Башича, он зачитал собственные стихи, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Организаторы турнира предоставили Южному «уайлд-кард». Спортсмен ранее сообщил о решении завершить карьеру. Южный начал карьеру в 1999 году и с тех пор выиграл 10 турниров категории ATP. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010).