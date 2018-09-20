Южный: 499 побед буду чаще вспоминать, чем вспоминал бы 500

Российский теннисист Михаил Южный, завершивший карьеру после поражения в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге от испанца Роберто Баутисты-Агута (6:7 (6:8), 6:3, 3:6), поделился эмоциями.

«Я доволен уровнем игры, был хороший теннис. Да, я мог победить. И первый сет мог выиграть – не сложилось чуть-чуть. Второй сет отыграл более ровно. В третьем – он сыграл ровно, у меня были небольшие шансы – на счёте 3:3 и 15:40 на его подаче. Но на самом деле в третьем сете он был более свежим, мне кажется, и всё-таки владел преимуществом.

Нет. Я не планирую возвращаться, если честно. Наоборот, считаю, что раз принял решение уходить, то надо уходить и не оглядываться назад.

А что касается того, что я остановился на 499 победах, то 499, 500 или 501 – это всего лишь статистические данные, и я могу ещё много чего найти, что можно улучшить. А не только это. А вообще, наверное, 499 будут чаще вспоминать, чем вспоминал бы 500», — передаёт слова Южного корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.