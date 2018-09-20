Проводы Южного и уверенный выход Медведева в 1/4 финала — в фотообзоре Spb Open

20 сентября в Санкт-Петербурге на корте стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Open. Российская пара Карен Хачанов/Евгений Донской в трёх партиях первого раунда парного разряда обыграла четвёртых сеяных Роберта Линдстедта и Раджива Рама – 6:3, 1:6, 10:6.

В другой встрече дня российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 6:3, 6:4.

Кроме того, российский теннисист Михаил Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту во втором круге. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. 36-летний Южный после этого поражения завершил профессиональную карьеру.

Также австриец Доминик Тим обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6(4), 6:4 во втором круге турнира.

Фоторепортаж с турнира St. Petersburg Open подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.