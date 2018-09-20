Люти: вряд ли Федерер и Вавринка будут играть за сборную Швейцарии

Капитан сборной Швейцарии по теннису Северин Люти считает, что Стэн Вавринка и Роджер Федерер в обозримом будущем не будут выступать за национальную команду в Кубке Дэвиса.

«Я не думаю, что ситуация изменится, но, конечно, я могу ошибаться. Заглядывать слишком далеко не стоит. Кто знает, что будет через четыре месяца? Но пока у меня нет поводов думать, что Федерер и Вавринка вернутся в команду.

Да, мы общались со Стэном в Нью-Йорке. В настоящее время он сосредоточен на другом, у него иные приоритеты. Последние месяцы для него складывались очень сложно. Сейчас он пытается вернуться на прежний уровень. Ясно, что игра в Кубке Дэвиса была бы для него не лучшим решением.

Конечно, это плохо для сборной, но я понимаю и уважаю данное решение», — приводит слова Люти Daily Express.