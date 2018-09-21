Гендиректор турнира в Петербурге выиграл пари у Вавринки и Хачанова

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев заключил пари с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой и первой ракеткой России Кареном Хачановым. По условиям пари, Медведев должен был выиграть хотя бы один розыгрыш у профессиональных теннисистов или принять не менее трёх подач из десяти.

За каждую непринятую подачу Медведев должен был перевести 50 тыс. рублей на благотворительные цели.

«В обоих челленджах – и против Стэна, и против Карена — мне удалось победить. Конечно, я не выиграл ни одного розыгрыша у этих теннисистов, что неудивительно. Но зато три подачи Стэна мне удалось вернуть в корт, так же, как и две подачи Карена, который допустил одну двойную ошибку под давлением, что эквивалентно принятой подаче в данном случае», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Вавринка продолжает борьбу на турнире. В матче второго круга он нанёс поражение Хачанову.