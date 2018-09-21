Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Медведев в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 сентября, состоится четвертьфинальный матч турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют представитель Австрии Доминик Тим, посеянный под первым номером, и россиянин Даниил Медведев, получивший восьмой номер посева. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Ранее соперники друг с другом не встречались.

В рейтинге ATP Доминик занимает 8-ю строчку, Даниил — 35-ю.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Медведев на St. Petersburg Open.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато (3), либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).



Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.