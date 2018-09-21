Джорджи: во втором сете матча с Возняцки у меня начались проблемы с тактикой

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от победы над действующей чемпионкой турнира в Токио (Япония) датчанкой Каролиной Возняцки во втором круге со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

«Поначалу я допускала не так много ошибок на подаче, но во втором сете я стала действовать неточно и у меня начались проблемы с тактикой. Рада, что смогла здорово провести третью партию», — приводит слова Джорджи официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Джорджи поспорит с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, получившей «уайлд-кард» от организаторов. В рейтинге WTA 26-летняя уроженка Мачераты занимает 37-ю строчку.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.