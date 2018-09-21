Пера: сделав брейк на старте матча с Крунич, я потеряла концентрацию

Американская теннисистка Бернарда Пера, занимающая 82-ю строчку в рейтинге WTA, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). В четвертьфинале она обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Думаю, я хорошо начала матч, сразу же сделав брейк. Но затем я потеряла концентрацию и интенсивность, поэтому уступила в первом сете. Затем я смогла прибавить и в итоге вырвала победу.

Александра — прекрасная теннисистка. Условия здесь непростые, поэтому я так рада победе. С нетерпением жду полуфинала", — приводит слова Перы официальный сайт тура.

В полуфинале соперницей Бернарды станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная под пятым номером.