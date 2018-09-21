Елгин и Истомин снялись с турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Россиянин Михаил Елгин и представитель Узбекистана Денис Истомин снялись с турнира St. Petersburg Open в парном разряде, сообщает официальный сайт соревнований. В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге они должны были сыграть с аргентинцем Орасио Себальосом и представителем Чили Хулио Перальтой, посеянными под вторым номером.

За выход в финал Себальос и Перальта поспорят с чехом Романом Ебавы и голландцем Матве Мидделкопом, получившими третий номер посева.

Во втором полуфинале итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини встретятся с победителями матча Евгений Донской (Россия)/Карен Хачанов (Россия) — Максим Мирный (Беларусь)/Филипп Освальд (Австрия).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 23 сентября.