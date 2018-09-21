Кар. Плишкова отыграла 2 матчбола и одолела Риске в 1/4 финала турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв американку Элисон Риске, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.



Бывшая первая ракетка мира 10 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Элисон 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка. При счёте 6:5 в третьем сете Риске подавала на матч, имела два матчбола, но проиграла гейм.



За выход в финал соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) — Каролин Гарсия (Франция, 2).



Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

Кар. Плишкова одолела Гаврилову и стала 1-й четвертьфиналисткой турнира в Токио