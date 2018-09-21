Макарова проиграла 164-й ракетке мира в квалификации турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Макарова (1) не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Ухане (Китай). На старте отборочных соревнований она в трёх партиях уступила 164-й ракетке мира, представительнице Австралии Лизетт Кабрере со счётом 1:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Екатерина 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 8 брейков.

Следующей соперницей Кабреры в квалификации соревнований в Ухане станет представительница Китая Ван Яфань (12), обыгравшая американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Действующей победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир завершится 30 сентября.