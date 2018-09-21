Кар. Плишкова: Риске играла немного лучше, но я старалась бороться

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, прокомментировала свою победу в четвертьфинале над американкой Элисон Риске со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4). В третьем сете уроженка Лоуни отыграла два матчбола.

«Это очень важная победа для меня. Думаю, соперница играла немного лучше, но я старалась бороться и в итоге вырвала победу. Борьба была упорной. Я так рада, что всё же смогла выиграть.

На матчболах я чувствовала, что у меня будет шанс, если я хорошо сыграю на приёме. У меня получились два отличных приёма. Я так рада, что смогла отыграться. Мне вообще сегодня несколько раз повезло. Но это теннис. Здорово, что я вышла в полуфинал", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) — Каролин Гарсия (Франция, 2).