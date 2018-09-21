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Александрова в двух сетах победила Остапенко во втором круге турнира в Сеуле

Александрова в двух сетах победила Остапенко во втором круге турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв действующую чемпионку, представительницу Латвии Елену Остапенко, посеянную под первым номером, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в столице Южной Кореи Александрова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, получившей шестой номер посева.

Турнир в Сеуле с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.

21 сентября 2018 года, пятница. 08:30 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
Елена Остапенко
10
Латвия
3:6
2:6
 
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Россия
Александрова победила Ларссон и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле
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