Александрова в двух сетах победила Остапенко во втором круге турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв действующую чемпионку, представительницу Латвии Елену Остапенко, посеянную под первым номером, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.



Екатерина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в столице Южной Кореи Александрова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, получившей шестой номер посева.

Турнир в Сеуле с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.