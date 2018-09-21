Векич победила Гарсию и сыграет с Кар. Плишковой в полуфинале турнира в Токио

Хорватская теннисистка Донна Векич пробилась в полуфинал турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представительницу Франции Каролин Гарсию, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Донна 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в финал соревнований 22-летняя уроженка Осиека, занимающая 45-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, получившей четвёртый номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующая чемпионка датчанка Каролина Возняцки проиграла во втором круге итальянке Камиле Джорджи.