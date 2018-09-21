Родина уступила Бертенс в 1/4 финала турнира в Сеуле, проиграв третий сет 0:6

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под вторым номером, со счётом 6:3, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 часа 35 минут.



Евгения ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 брейков.



За выход в финал соревнований Бертенс поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния, 7) — Мария Саккари (Греция, 3).



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Действующая чемпионка Елена Остапенко из Латвии во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.

Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле