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Родина уступила Бертенс в 1/4 финала турнира в Сеуле, проиграв третий сет 0:6

Родина уступила Бертенс в 1/4 финала турнира в Сеуле, проиграв третий сет 0:6
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под вторым номером, со счётом 6:3, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 часа 35 минут.

Евгения ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в финал соревнований Бертенс поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния, 7) — Мария Саккари (Греция, 3).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Действующая чемпионка Елена Остапенко из Латвии во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.

21 сентября 2018 года, пятница. 10:00 МСК
Сеул. 1/4 финала
Матч окончен
Евгения Родина
Евгения Родина
84
Россия
6:3
3:6
0:6
Кики Бертенс
Кики Бертенс
12
Нидерланды
Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
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