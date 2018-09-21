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Феррер: в 21 год я часто разбивал ракетки и вёл себя не так, как должен был

Феррер: в 21 год я часто разбивал ракетки и вёл себя не так, как должен был
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер рассказал, как развивалась его карьера в ранние годы.

«Когда вы играете в теннис и вам исполняется 16 лет, постоянно возникают определённые сомнения. В 14-15 ты можешь быть одним из лучших, тогда как в 16 лет, сделав шаг вперёд, многие начинают выигрывать реже и верить в себя меньше.

К счастью, моя карьера сложилась иначе – я был психологически устойчив к неудачам. Да, в 21 год я часто разбивал ракетки и вёл себя не так, как должен был. Однако, оборачиваясь назад, я понимаю, что моя карьера сложилась великолепно», – цитирует Феррера Tennis World USA.

Минувший US Open стал для 36-летнего испанца последним турниром «Большого шлема» в карьере. Завершить карьеру официально экс третья ракетка мира планирует на одном из грунтовых турниров, которые пройдут в Испании в следующем сезоне.

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