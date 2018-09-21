Шарапова: я провела вечер с игривым стулом

Российская теннисистка Мария Шарапова, подтвердившая своё решение досрочно завершить нынешний сезон из-за травмы, в «Инстаграме» опубликовала видео с выставки Урса Фишера в Нью-Йорке.
«Я провела вечер с игривым стулом», — подписала видео теннисистка.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и «ВТБ Кубок Кремля». В Москву бывшая первая ракетка мира приедет в качестве почётного гостя.
На US Open 2018 Мария Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила представительнице Испании Карле Суарес-Наварро. Тогда россиянка впервые проиграла на Открытом чемпионате США в вечерней сессии, прервав серию из 23 побед.
Мария намерена начать сезон 2019 года на турнире в Шэньчжэне.
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Досрочно завершившая сезон Шарапова опубликовала видео своей тренировки
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