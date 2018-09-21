Сборная России по футболу сравнила Южного с Дзюбой и пожелала теннисисту успехов

Сборная России по футболу пожелала успехов в дальнейшем завершившему карьеру Михаилу Южному.



«Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни!» – гласит заявление на официальной странице сборной России в «Твиттере».



36-летний теннисист начал карьеру в 1999 году, с тех пор выиграв 10 турниров категории ATP. В данный момент Михаил занимает 105-ю строчку в рейтинге ATP. Лучшими результатами Южного на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010).



Дважды Михаил помогал сборной России выиграть Кубок Дэвиса (2002, 2006).



Свой последний матч Южный провёл во втором раунде St. Petersburg Open, в трёх партиях уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту. За свою карьеру Южный одержал 499 побед в рамках турниров ATP.

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