Вудбридж: Осака играет в стиле С. Уильямс – ей следует поучиться у американки

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж прокомментировал успех японки Наоми Осаки, которой в 20-летнем возрасте удалось переиграть американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США.



«Главной задачей команды Осаки сейчас является сохранение её психологической устойчивости – это издавна является одной из главных проблем в женском теннисе. Именно поэтому чемпионки и лидеры WTA меняются так часто. Наоми не всегда будет побеждать, и важно, чтобы она, невзирая на это, продолжала выходить на корт с улыбкой и получала удовольствие от игры.



Она играет в стиле Серены Уильямс, поэтому ей следует понаблюдать и поучиться у американки, которая долгое время доминировала в женском теннисе. Возвращение Серены? Для меня было неожиданно увидеть её в двух финалах турниров «Большого шлема» всего спустя полгода после возвращения. Думаю, она сильно волновалась в каждом из них – по её поведению на корте это было видно», – цитирует Вудбриджа Tennis World USA.

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