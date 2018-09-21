Азаренко снялась по ходу 1-го сета матча с Джорджи в 1/4 финала турнира в Токио

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), не смогла пробиться в полуфинал. Она снялась по ходу первого сета матча с представительницей Италии Камилой Джорджи при счёте 3:5 из-за проблем с желудком. Соперницы провели на корте 28 минут.



За выход в финал соревнований Джорджи поспорит с чемпионкой US Open 2018 японкой Наоми Осакой, посеянной под третьим номером. 26-летняя уроженка Мачераты в рейтинге WTA располагается на 37-й позиции. Осака является седьмой ракеткой мира.



Турнир с призовым фондом в $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующая победительница этих соревнований, представительница Дании Каролина Возняцки проиграла Джорджи во втором круге.