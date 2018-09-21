Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и его инвестиционная группа «Kosmos» планируют создать новый мужской теннисный турнир, черновым названием которого является «Majesty Cup».
В турнире планируется задействовать 64 игрока, а его призовой фонд составит $ 10 млн. Отличительной чертой распределения призового фонда станет то, что всю сумму получит лишь победитель Majesty Cup – остальные 63 спортсмена не заработают ни цента.
Ориентировочный период проведения соревнований – ближайшие несколько недель после Открытого чемпионата США.
Напомним, именно инвестиционная группа «Cosmos» реформировала Кубок Дэвиса и планирует в дальнейшем вложить в него более $ 3 млрд. Начиная со следующего года командный турнир будет проходить в течение одной недели.
Пике хочет создать новый турнир с уникальной системой распределения призовых