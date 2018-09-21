Пике хочет создать новый турнир с уникальной системой распределения призовых

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и его инвестиционная группа «Kosmos» планируют создать новый мужской теннисный турнир, черновым названием которого является «Majesty Cup».



В турнире планируется задействовать 64 игрока, а его призовой фонд составит $ 10 млн. Отличительной чертой распределения призового фонда станет то, что всю сумму получит лишь победитель Majesty Cup – остальные 63 спортсмена не заработают ни цента.



Ориентировочный период проведения соревнований – ближайшие несколько недель после Открытого чемпионата США.



Напомним, именно инвестиционная группа «Cosmos» реформировала Кубок Дэвиса и планирует в дальнейшем вложить в него более $ 3 млрд. Начиная со следующего года командный турнир будет проходить в течение одной недели.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!