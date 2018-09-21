Векич: в прошлый раз я в матче с Гарсией потерпела болезненное поражение

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Токио (Япония) над представительницей Франции Каролин Гарсией со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень рада победе в этом матче. В нашей предыдущей встрече я проиграла 6:7 в третьем сете. Это было болезненное поражение. Поэтому победа в двух сетах над Гарсией очень много значит для меня.

Уступая в счёте во втором сете, я начала лучше подавать, и мне стало легче выигрывать геймы. Обычно подача является моим оружием, но сегодня всё было не так. Когда подача работает как надо, выстраивать розыгрыши легче", — цитирует Векич официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований 22-летняя уроженка Осиека, занимающая 45-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

«Я с нетерпением жду полуфинала и думаю о том, как буду готовиться. Я уже побеждала Каролину раньше. Надеюсь сделать это вновь», — сказала Векич.