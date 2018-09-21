ATP попрощалась с Южным видеозаписью с нарезкой его памятных празднований побед

Официальный канал ATP в Youtube опубликовал прощальную видеозапись, посвящённую завершению карьеры российского теннисиста Михаила Южного.



«Прощай, Полковник! ATP отдает дань уважения Михаилу Южному, чья карьера закончилась в четверг на St. Petersburg Open. Вашему вниманию подборка некоторых из его памятных послематчевых празднований», – говорится в описании видео.

36-летний теннисист начал карьеру в 1999 году, с тех пор выиграв 10 турниров категории ATP. В данный момент Михаил занимает 105-ю строчку в рейтинге ATP. Лучшими результатами Южного на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010).



Дважды Михаил помогал сборной России выиграть Кубок Дэвиса (2002, 2006).



Свой последний матч Южный провёл во втором раунде St. Petersburg Open, в трёх партиях уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту. За свою карьеру Южный одержал 499 побед в рамках турниров ATP.

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