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Томлянович одолела Минеллу в четвертьфинале турнира в Сеуле

Томлянович одолела Минеллу в четвертьфинале турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович пробилась в полуфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:2, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Айла 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в столице Южной Кореи Томлянович поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Действующая чемпионка Елена Остапенко из Латвии во втором круге проиграла Александровой.

21 сентября 2018 года, пятница. 11:50 МСК
Сеул. 1/4 финала
Матч окончен
Мэнди Минелла
Мэнди Минелла
Люксембург
2:6
6:4
5:7
Айла Томлянович
Айла Томлянович
53
Австралия
Родина уступила Бертенс в 1/4 финала турнира в Сеуле, проиграв третий сет 0:6
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