Томлянович одолела Минеллу в четвертьфинале турнира в Сеуле

Австралийская теннисистка Айла Томлянович пробилась в полуфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в трёх партиях обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:2, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Айла 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в столице Южной Кореи Томлянович поспорит с победительницей поединка Екатерина Александрова (Россия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 6).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября. Действующая чемпионка Елена Остапенко из Латвии во втором круге проиграла Александровой.