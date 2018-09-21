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Ван Цян стала первой финалисткой турнира в Гуанчжоу

Ван Цян стала первой финалисткой турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Китаянка дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале соревнований в Гуанчжоу 26-летняя уроженка Тяньцзиня, располагающаяся на 41-й строчке в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — Бернарда Пера (США).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

21 сентября 2018 года, пятница. 13:00 МСК
Гуанчжоу. 1/2 финала
Матч окончен
Ван Цян
Ван Цян
41
Китай
6:2
6:2
 
Андреа Петкович
Андреа Петкович
85
Германия
Ван Цян победила Ферро в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв второй сет 6:0
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