Ван Цян стала первой финалисткой турнира в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.



Китаянка дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



В финале соревнований в Гуанчжоу 26-летняя уроженка Тяньцзиня, располагающаяся на 41-й строчке в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — Бернарда Пера (США).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

Ван Цян победила Ферро в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв второй сет 6:0