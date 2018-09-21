Надаль – лучший в АТР по игре на первой подаче соперника, Шварцман – третий

Официальный сайт АТР подсчитал количество розыгрышей, выигранных участниками топ-20 мирового рейтинга, которые начинались с первой подачи соперника. Статистические измерения затрагивают период с 2015 года по настоящее время.

Лучшим стал испанец Рафаэль Надаль, второе место занял серб Новак Джокович, третий – аргентинец Диего Шварцман.



1. Рафаэль Надаль (Испания) – 12 207 принятых первых подач, 4211 выигранных розыгрышей – 34,5%

2. Новак Джокович (Сербия) – 12 307 принятых, 4209 выигранных – 34,2%

3. Диего Шварцман (Аргентина) – 8446 принятых, 2788 выигранных – 33%

4. Роджер Федерер (Швейцария) – 10 359 принятых, 3346 выигранных – 32,3%

5. Фабио Фоньини (Италия) – 9781 принятый, 3077 выигранных – 31,5%

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20. Джон Иснер (США) – 12 158 принятых, 2651 выигранный – 21,8%.