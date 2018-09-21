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Путинцева вышла в финал турнира в Гуанчжоу, где сыграет с Ван Цян

Путинцева вышла в финал турнира в Гуанчжоу, где сыграет с Ван Цян
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под пятым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Юлия 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале турнира в Гуанчжоу 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 61-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Китая Ван Цян, получившей третий номер посева.

В полуфинале китаянка в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 22 сентября.

21 сентября 2018 года, пятница. 14:30 МСК
Гуанчжоу. 1/2 финала
Матч окончен
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
61
Казахстан
6:1
6:4
 
Бернарда Пера
Бернарда Пера
82
США
Ван Цян стала первой финалисткой турнира в Гуанчжоу
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