Шаповалов: родители дают по голове, как только я начинаю много о себе думать

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче St. Petersburg Open. В трёх партиях он уступил словаку Мартину Клижану. При счёте 5:3 во второй партии Денис не смог подать на матч и проиграл семь геймов кряду.



«Провал в концовке второй партии? Возможно, немного ушло внимание, возможно, немного зажался. Клижан тоже стал играть лучше и полностью перевернул игру. У меня был шанс выиграть, но не сложилось. В конце концов, мне лишь 19 лет, и каждый подобный проигранный матч становится для меня уроком. Нужно просто учиться и идти вперёд.



Всем, что у меня есть в этой жизни, я обязан родителям. Они воспитывали меня, как настоящие русские – в строгости, но с большим числом людей. Так и сейчас: только я начинаю думать о себе слишком много – они сразу же мне дают по голове и ставят на место. Такая заботливая семья мне очень помогает – не мог бы представить себе лучшего.



И Санкт-Петербург, и турнир мне очень понравились. Надеюсь, я ещё приеду сюда несколько раз», – передаёт слова Шаповалова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Клижан обыграл Шаповалова и вышел в 1/2 финала St. Petersburg Open