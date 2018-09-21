Албот – первый полуфиналист соревнований в Метце

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел в полуфинал соревнований в Метце, одержав победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом – 7:6 (7:4), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету победителя 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Его соперник отметился 4 эйсами, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами из 9.



Следующим соперником Албота станет победитель пары Жиль Симон (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 4).



Действующим победителем соревнований категории ATP-250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.