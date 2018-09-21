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Албот – первый полуфиналист соревнований в Метце

Албот – первый полуфиналист соревнований в Метце
Теннис / ATP

Теннисист из Молдавии Раду Албот вышел в полуфинал соревнований в Метце, одержав победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом – 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. На счету победителя 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 имевшихся. Его соперник отметился 4 эйсами, 1 двойной ошибкой и 2 реализованными брейк-пойнтами из 9.

Следующим соперником Албота станет победитель пары Жиль Симон (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 4).

Действующим победителем соревнований категории ATP-250, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее француза Бенуа Пэра.

21 сентября 2018 года, пятница. 15:00 МСК
Метц. 1/4 финала
Матч окончен
Раду Албот
Раду Албот
107
Молдавия
   7
7:6
4   
6:4
 
Ричардас Беранкис
Ричардас Беранкис
103
Литва
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