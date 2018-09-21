26-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале он обыграл итальянца Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:0), 6:3.

Матч продолжался 1 час и 26 минут. Баутиста-Агут выполнил 2 эйса и сделал 1 брейк. Также испанец допустил 2 двойные ошибки. Его соперник 4 раза подавал навылет и не реализовал ни одного брейк-поинта. В пассиве 22-й ракетки мира Чеккинато 3 двойные ошибки. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Соперником Баутисты-Агута по полуфиналу турнира станет победитель матча Доминик Тим (Австрия) – Даниил Медведев (Россия). Этот матч состоится сегодня, 21 сентября. Начало – в 18:30. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Тим – Медведев.