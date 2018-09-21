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Саккари пробилась в полуфинал турнира в Сеуле

Саккари пробилась в полуфинал турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари стала полуфиналисткой турнира в Сеуле (Южная Корея). В четвертьфинале 32-я ракетка мира Саккари нанесла поражение представительнице Румынии Ирине Бегу, занимающей 55-е место в рейтинге WTA.

Матч продолжался 2 часа и 46 минут. Саккари сделала 3 эйса, взяла 4 брейк-пойнта и допустила 7 двойных ошибок. Её соперница не смогла ни разу подать навылет. Бегу выиграла 3 брейк-пойнта и допустила 4 двойные ошибки. Ранее соперницы встречались лишь однажды. Тогда победа осталась за Бегу.

Соперницей Саккари по полуфиналу станет австралийская теннисистка Айла Томлянович, которая ранее нанесла поражение Мэнди Минелле из Люксембурга. Призовой фонд турнира в Сеуле составляет $ 250 тыс.

21 сентября 2018 года, пятница. 14:25 МСК
Сеул. 1/4 финала
Матч окончен
Ирина Бегу
Ирина Бегу
55
Румыния
3:6
6:4
4:6
Мария Саккари
Мария Саккари
32
Греция
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