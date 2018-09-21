Баутиста-Агут: после вчерашнего матча с Южным мне не хватало энергии

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге над итальянцем Марко Чеккинато (7:6 (7:0), 6:3).

«Какой момент был самым сложным сегодня? После вчерашнего затяжного матча я чувствовал, что мне не хватает сил в самом начале сегодняшнего матча. Но постепенно я вошёл в игру и победил.

Вчера на корте была отличная атмосфера. Мне было приятно сыграть против Южного, я уважаю его и его карьерный путь. Матч был очень хорошим.

Почему решил попросить «уайлд-кард» на турнир в Петербурге? В связи с травмой мышц живота я не мог играть столько, сколько хотел. Но после Кубка Дэвиса я хотел поиграть ещё, поэтому попросил уайлдкард на турнир.

Не могу сказать, с кем бы я предпочёл сыграть в следующем круге. Оба соперника очень хороши, Медведев проводит свой лучший сезон.

Каков мой секрет на «харде»? (Баутиста-Агут выиграл два турнира на «харде» в нынешнем сезоне. – Прим. «Чемпионата».) Примерно до 14-15 лет я вообще не играл на харде, только играл на грунте. Но мой набор ударов подходит для любого покрытия», — передаёт слова испанского теннисиста корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.