Определилось место проведения финала Кубка Дэвиса–2018. Финал состоится с 23 по 25 ноября в Лилле (Франция) на стадионе «Стад Пьер Моруа», сообщает пресс-служба турнира. Эта арена является домашней для футбольного клуба «Лилль». Она вмещает около 50 тыс. зрителей.

В финале Кубка Дэвиса сыграют сборные Франции и Хорватии. Французы в полуфинале обыграли испанцев, а хорваты одержали победу над американцами.

Лилль уже в третий раз за последние пять лет примет матч финала Кубка Дэвиса. В 2014 году французы здесь уступили в финале швейцарцам. В 2017 году сборная Франции обыграла в финале Бельгию. В 2014 году здесь был установлен рекорд посещаемости теннисного матча. Финал посмотрели 27 448 зрителей.

Федерация тенниса Франции на следующей неделе объявит тип покрытия.

Франция и Хорватия встретятся уже в третий раз. Ранее оба матча выиграли французы.