Регбийный судья раскритиковал С. Уильямс за поведение в финале US Open

Авторитетный регбийный судья Найджел Оуэнс прокомментировал судейский скандал, который произошёл в финале женских соревнований Открытого чемпионата США по теннису. Американка Серена Уильямс в матче против японки Наоми Осаки осталась недовольна действиями арбитра, обвинив того в сексизме.

«Серена перешла черту, она проявила полное неуважение к судье во время поражения в финале US Open. Уильямс – пример для многих подрастающих игроков. В такой ситуации ей стоит извиниться за такое поведение.

Назвав судью «вором», обвинив его в сексизме, Серена прямо указала, что считает его действия ошибочными, которые ещё и были допущены нарочно. Но мы говорим об арбитре, в реноме которого нет таких вещей. Он отлично судил и мужчин, и женщин. Всегда был честен и справедлив. Да, за ним закрепилась репутация строгого судьи», — цитирует Оунса Welsh Online.

Также судья, ранее открыто признавшийся в том, что он – гей, провёл любопытную параллель.

«Представьте, что кто-то меня оскорбит за моё судейство. И я начну обвинять этого человека в том, что он является гомофобом. Я бы посчитал подобные действия с моей стороны недопустимыми. И я бы не стал так поступать», — добавил Оуэнс.