Симон вышел в полуфинал турнира в Метце, обыграв Гаске

39-я ракетка мира француз Жиль Симон в четвертьфинале турнира в Метце (Франция) обыграл своего соотечественника Ришара Гаске со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. 32-летний Гаске сделал 7 эйсов, реализовал 1 брейк-пойнт и допустил 3 двойные ошибки. Симон выполнил 4 подачи навылет, сделал 3 брейка и допустил 2 двойные ошибки. Соперники встретились уже в девятый раз. При этом Симон обыграл Гаске впервые.

В полуфинале турнира в Метце Симон встретится с Раду Алботом из Молдавии, который ранее обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы. Во втором полуфинале встретятся победители пары Кей Нисикори (Япония) – Николоз Басилашвили (Грузия) / Маттиас Бахингер (Германия) – Янник Маден (Германия).

Призовой фонд турнира в Метце составляет более € 500 тыс.