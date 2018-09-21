Вавринка: пока ещё не думаю о трофее, в Петербурге собрались сильные игроки

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы над Дамиром Джумхуром в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (6:3, 6:4) поделился эмоциями и ожиданиями от полуфинала. Его соперником станет Мартин Клижан из Словакии.

«В целом провёл хороший матч. Соперник сделал брейк в начале, но затем я смог найти игру, которая помогла победить. Я хорошо двигался, менял ритм.

Доволен, что нахожусь в полуфинале. Пока ещё я далеко от финала, чтобы думать о трофее. Очень сильный состав здесь, очень трудные соперники. Мне предстоит матч с Клижаном, он очень трудный соперник. С ним поединки бывают тяжёлыми.

Понятно, есть что улучшать. Но сейчас я показываю хороший теннис, поэтому доволен. Нужно продолжать играть в том же духе», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.