Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея) уступила 29-й ракетке мира Сэ Шувэй со счётом 0:6, 1:6.

Матч продлился 51 минуту. Представительница Китайского Тайбэя не выполнила ни одного эйса, взяла 5 брейк-пойнтов и допустила 2 двойные ошибки. Александрова также не смогла ни разу подать навылет, допустила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

Соперницей Сэ Шувэй по полуфиналу станет австралийская теннисистка Айла Томлянович, которая ранее нанесла поражение Мэнди Минелле из Люксембурга. Призовой фонд турнира в Сеуле составляет $ 250 тыс.