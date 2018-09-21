Вавринка: давайте посмотрим, как пройдёт первый розыгрыш КД в новом формате

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:3, 6:4) прокомментировал предстоящее изменение формата Кубка Дэвиса.

«Как отношусь к новому формату? Пока не знаю, посмотрим, как всё получится. Пока мы ведь не знаем, что там получится из всего этого, очень много вопросов. Давайте посмотрим, как пройдёт первый розыгрыш турнира, тогда прокомментирую. А пока даже не знаю сроки проведения турнира», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Вавринка сыграет со словаком Мартином Клижаном, который ранее обыграл канадца Дениса Шаповалова. Призовой фонд турнира в Петербурге превышает $ 1 млн.