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Тим на тай-брейке переиграл Медведева и вышел в полуфинал турнира в Петербурге

Тим на тай-брейке переиграл Медведева и вышел в полуфинал турнира в Петербурге
Теннис / ATP

Восьмая ракетка мира австриец Доминик Тим пробился в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале Тим нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву в трёх сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Тим сделал 10 эйсов, реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Медведев, занимающий 35-е место в рейтинге ATP, 3 раза подавал навылет. Также россиянин сделал 2 брейка и допустил 6 двойных ошибок.

В полуфинале турнира Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее обыграл другого россиянина, Михаила Южного. Для Южного этот матч стал последним в карьере.

21 сентября 2018 года, пятница. 18:55 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
Доминик Тим
Доминик Тим
8
Австрия
6:2
3:6
   7
7:6
2   
Даниил Медведев
Даниил Медведев
35
Россия
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