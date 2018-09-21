Нисикори вышел в полуфинал турнира в Метце

Японский теннисист Кеи Нисикори пробился в полуфинал турнира в Метце (Франция). 12-я ракетка мира Нисикори обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили в трёх сетах. Счёт – 6:3, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. Нисикори сделал 10 эйсов, выиграл 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Его соперник, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, 10 раз подавал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Отметим, ранее Нисикори и Басилашвили не встречались.

В полуфинале турнира в Метце Нисикори сыграет с победителем матча Маттиас Бахингер (Германия) – Янник Маден (Германия). Во втором полуфинале сыграют Жиль Симон (Франция) — Раду Албот (Молдавия). Призовой фонд турнира в Метце превышает € 500 тыс.