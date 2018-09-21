Медведев: очень доволен тем, как складывается сезон

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге от австрийца Доминика Тима (2:6, 6:3, 6:7 (2:7) оценил свою игру в нынешнем сезоне.

«Я очень доволен тем, как складывается сезон. Да, были провалы. Но я повысил уровень своего тенниса. Надеюсь, что буду дальше прогрессировать.

Резервы у меня, естественно, есть. Постоянно работаем с тренером, пытаемся прогрессировать. Я считаю, что улучшил подачу. И в сегодняшнем матче она была на неплохом уровне.

Мне нравится находиться в России, нравится играть в Москве и Питере», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В полуфинале турнира в Петербурге Тим сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее обыграл другого россиянина Михаила Южного. Для Южного этот матч стал последним в карьере.