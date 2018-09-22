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Димитров обыграл Тиафо в рамках Кубка Лэйвера

Димитров обыграл Тиафо в рамках Кубка Лэйвера
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо на выставочном турнире Кубок Лэйвера. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 7 минут. 7-я ракетка мира Димитров сделал 5 эйсов и реализовал 2 брейка. Его соперник 20-летний Тиафо, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки.

После этой победы в Кубке Лэйвера вперёд вышла Сборная Европы, которую возглавляет Роджер Федерер. После первого матча сборная Европы ведёт у сборной Мира со счётом 1-0.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Джона Иснера и многих других.

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