Виландер: игра Надаля и Федерера на US Open разочаровала

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер подвёл итоги Открытого чемпионата США по теннису. Виландер отметил, что ждал более высоких результатов от швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Помимо Новака Джоковича многие рассчитывали на хорошую игру Федерера и Надаля. Они не оправдали ожиданий. Я думаю, что, в целом, их игра в США разочаровала. Я бы пока не стал делать прогнозы на будущие турниры.

Федереру не повезло, что ему пришлось играть в такую жару, да ещё и на столь медленном корте. Надаль выглядел здорово, но его манера игры отнимала слишком много сил. Он был слишком уставшим, из-за чего в итоге и снялся в полуфинале против дель Потро", — приводит слова Виландера Pinnacle.