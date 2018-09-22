Виландер: Маррею нужно играть полгода, чтобы конкурировать с сильнейшими

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер поделился мнением об игре британца Энди Маррея, который недавно восстановился после травмы. На Открытом чемпионате США по теннису Маррей завершил выступление во втором круге.

«Никогда не ожидал, что он будет бороться за самые высокие места. Понятно, что ему нужно набрать форму, поиграть побольше матчей. Маррею требуется стабильная игровая практика в течение 6 месяцев, прежде чем он сможет конкурировать с сильнейшими игроками мира», — цитирует Виландера Tennis World USA.

Победителем US Open стал сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Маррей выступил на US Open после того, как восстановился, пропустив около года из-за травмы бедра.