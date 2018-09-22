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Кар. Плишкова обыграла Векич и вышла в финал турнира в Токио

Кар. Плишкова обыграла Векич и вышла в финал турнира в Токио
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, пробилась в финал, в трёх партиях обыграв хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Бывшая первая ракетка мира 11 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Векич 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За главный титул соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Камила Джорджи (Италия) – Наоми Осака (Япония, 3).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является датчанка Каролина Возняцки.

22 сентября 2018 года, суббота. 06:00 МСК
Токио. 1/2 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
6:2
4:6
6:3
Донна Векич
Донна Векич
45
Хорватия
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