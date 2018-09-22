Кар. Плишкова обыграла Векич и вышла в финал турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, пробилась в финал, в трёх партиях обыграв хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.



Бывшая первая ракетка мира 11 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Векич 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



За главный титул соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Камила Джорджи (Италия) – Наоми Осака (Япония, 3).



Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей чемпионкой Toray Pan Pacific Open является датчанка Каролина Возняцки.